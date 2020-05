Detenido un hombre en Punta Umbría tras saltarse seis veces el confinamiento

La Policía Local de Punta Umbría detuvo a mediodía del sábado a un hombre por desobediencia a la autoridad al incumplir las medidas de confinamiento previstas durante el estado de alarma.

El ahora detenido puso diversas excusas para justificar su estancia en la calle, pero los agentes pudieron verificar que los motivos que alegaba eran falsos, no encontrándose en la vía pública de forma justificada.

Ésta era la sexta ocasión en la que se le detectaba incumpliendo las medidas, habiendo sido denunciado en vía administrativa en las cinco anteriores.

La Policía Local pide a la población que no haya relajación en el cumplimiento del estado de alarma. “Nos encontramos en estos momentos en la llamada fase de desescalada. Hay menos restricciones que antes, pero eso no significa que ya no haya normas que cumplir”.