El sector cultural de Huelva intenta sobrevivir al confinamiento

El sector de la cultura está siendo uno de los más damnificados por la crisis del coronavirus. La declaración del estado de alarma ha hecho que museos, cines, teatros, bibliotecas y espacios de ocio permanezcan cerrados estos días. El confinamiento ha obligado a quienes viven del arte y la cultura a paralizar sus agendas. Conciertos, actuaciones, obras,…todas las actividades previstas, al menos hasta mayo, en Huelva y provincia han sido canceladas.

Solo en Huelva capital se han suspendido (o aplazado) 35 actividades desde el 12 de marzo.

“Son actividades en Casa Colón, Gran Teatro, propias o cesiones de espacio, exposiciones y eventos programados dentro de nuestra programación cultural. Muchas de ellas las tenemos ya reubicadas en una futura programación de otoño a partir de que se levante el confinamiento, pero siempre atendiendo a cómo evolucione la pandemia. Ojalá tenga cabida todo lo que nos hemos perdido”, cuenta Daniel Mantero, teniente de alcalde de Cultura en el Ayuntamiento de Huelva.

En cuanto a los organismos dependientes de la Junta de Andalucía, desde el viernes 13 de marzo permanecen cerrados el Museo de Huelva (clausurado ya previamente al confinamiento por la reforma de las instalaciones, declaradas de Emergencia) el Archivo Histórico Provincial y la Biblioteca Provincial de Huelva.

La cultura se encuentra hibernando. Sin embargo, resiste ante los efectos del coronavirus y, en mitad de la pandemia, se alza como la mejor receta contra el dolor, la desesperanza y la ansiedad del aislamiento.

Hoy, 15 de abril, Día Mundial del Arte, desde diariodehuelva.es mostramos la situación que vive el sector cultural en la provincia durante la crisis sanitaria.

La cultura resiste al coronavirus

Los amantes de la lectura pueden seguir disfrutando de la Biblioteca Provincial de Huelva. El organismo ha habilitado un formulario online para que toda la ciudadanía pueda tener acceso de forma gratuita a la plataforma de libros electrónicos eBiblio, pese a que no dispongan de carné de biblioteca.

La plataforma ofrece el préstamo de más de 7.180 libros electrónicos, 533 audiolibros en formato MP3, 34 contenidos audiovisuales educativos y 27 cabeceras de revistas en formato electrónico que puedan ser consumidas a través de ordenadores, tabletas, lectores de libros electrónicos y teléfonos móviles inteligentes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva lanzaba el pasado 16 de marzo la iniciativa cultural ‘Huelva se queda en casa’ (promovida por la Concejalía de Cultura), con el objetivo de mantener viva la cultura en la ciudad.

La iniciativa ha conseguido llegar a una media diaria de 5.000 personas y, por el momento, ha contado con la participación de más de 40 artistas y grupos onubenses de diferentes disciplinas. Se trata de publicaciones que los artistas locales están realizando expresamente para compartir en las redes sociales del Ayuntamiento, para poner en valor el buen hacer del sector local de la cultura. Se han incluido diferentes disciplinas y estilos culturales como conciertos, ópera, teatro, cómics, poesía, cuentos, cursos de guitarra, humor, visitas virtuales juegos, libros y títeres entre otras.

La cantante onubense Rocío Márquez, Jeromo, Alfonso Sánchez, Nicolás Capelo, Colectivo Poetas de Huelva por la Paz, han sido algunos de los participantes en una campaña que continuará durante todo el confinamiento.

Igualmente, el Ayuntamiento trabaja ya en un plan de acción para paliar los efectos del parón en la actividad cultural. Un impacto que desde el Consistorio onubense se mitigará con la reprogramación de las actividades previstas en el Gran Teatro y la Casa Colón o el refuerzo de la presencia de artistas onubenses en la programación cultural de otoño, entre otras.

Así lo viven los protagonistas

Las redes sociales se han convertido en el escenario de un gran número de artistas que, ante la imposibilidad de cumplir con sus agendas previstas, han optado por ofrecer sus servicios de manera gratuita al ciudadano ofreciendo conciertos online.

Sin embargo, estos artistas también son profesionales que no pueden facturar estos días al estar confinados en casa. Así, muchos de ellos organizaban un ‘apagón cultural’ en las redes sociales (desde el pasado 9 al 11 de abril) en señal de protesta contra el Ministerio de Cultura por no no adoptar medidas específicas para paliar la crisis en el sector.

El artista onubense Arcángel también se sumaba a este apagón cultural.

Arcángel ha contado a este diario cómo ha tenido que paralizar su agenda de actuaciones de momento, así como la grabación de su próximo disco a causa del confinamiento. “Tenía previsto un concierto en Italia este mes y he tenido que cancelarlo. El próximo evento que tenía cerrado llegará en junio, pero ante la incertidumbre del estado de alarma, quién sabe cuándo se podrá volver a retomar la agenda”.

Por ello, el onubense pide al Gobierno que “escuche a su colectivo y ofrezca ayudas, para uno de los sectores más olvidados, como el cultural”.

“Ahora mismo, lo primero es la salud de todos. Entiendo y comparto que la prioridad esté en el sector sanitario y en los más vulnerables. Sin embargo, pienso que los profesionales que vivimos del arte y la cultura también estamos sufriendo y deberían tenerlo en cuenta”.

Arcángel siente un dolor profundo ante, dice, “las duras respuestas” y las críticas que ha recibido de algunos ciudadanos por sumarse al apagón cultural. “Sólo quiero que nos escuchen y que se respete nuestro trabajo”.

Por su parte, Rafael Pérez, propietario de la editorial Niebla, nos habla de la crudeza del confinamiento desde una editorial. “Acostumbrados a programar más de cien actos culturales al año (presentaciones, firmas, recitales etc..) el confinamiento nos obliga a trabajar en casa, por lo que estamos reorganizando la empresa, básicamente terminando con la pre-producción de los trabajos pendientes, inventarios y stock, y diseñando la estrategia para el día después: potenciación de los servicios editoriales y minimización de riesgos. Estamos diseñando también nuevas pre-maquetas y diseños para próximas colecciones y contemplando nuevas formas de financiación como el crowfounding. Básicamente, estamos recopilando todas las herramientas posibles para sobrevivir cuando acabe el estado de alarma”, cuenta.

Antonio Fernández Tristancho, presidente de la Asociación Lieva (para la difusión del patrimonio y la cultura del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche) ha contado a este diario que, pese a no poder cerrar aún ningún evento cultural por no saber cuándo culminará el confinamiento, cuando finalice el estado de alarma continuarán con proyectos como una exposición de los años 30 en Galaroza o la celebración de las Jornadas de Memoria Histórica en Galaroza.

Con todo, durante el confinamiento, Tristancho continúa contribuyendo con la cultura a través de la difusión, en este medio, de artículos sobre el patrimonio en la Sierra. Algunos de ellos son: “1995, el año que impulsó el prestigio cultural de Galaroza” o uno sobre la epidemia que hubo en Encinasola y Cortegana en 1918, haciendo una comparativa con la pandemia actual.