La FIFA ya tiene el ‘truco’ para ampliar los contratos del Recreativo

Establecidos los protocolos para la vuelta a los entrenamientos y definidos los parámetros del retorno a la competición, sólo un obstáculo se interpone en los planes de la RFEF de reanudar la presente temporada, una vez se controle la pandemia del coronavirus: los contratos de los futbolistas. Un asunto primordial para clubes como el Recreativo de Huelva, donde hasta 16 jugadores terminan su vinculación laboral el próximo 30 de junio.

Como había advertido la AFE, prorrogar automáticamente los contratos podría incumplir el derecho laboral y dar pie a que algún club o futbolista reclamase en los tribunales ordinarios. Tras valorarlo concienzudamente, la FIFA ha admitido que no puede obligar a los jugadores a renovar por sus actuales clubes ni tampoco obligar a un equipo a ampliar el contrato de un determinado futbolista. La solución es otra y tiene que ver con las ventanas de fichajes.

Mercado de otoño

En este sentido, la FIFA está decidida a cancelar el mercado de verano y sustituirlo por un mercado de otoño que tendría lugar en octubre y noviembre. Así las cosas, un jugador que acabe contrato el 30 de junio, puede firmar con otro equipo, pero no podría ser inscrito en otro club hasta que no se abriera la nueva ventana de fichajes. Esto es, podría fichar y entrenar, pero no jugar. Es una manera indirecta de ‘obligar’ a los futbolistas a completar el presente curso con sus actuales clubes.