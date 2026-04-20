La Run Color de FEAFES llenará el Parque Moret de deporte y compromiso con la salud mental este domingo

FEAFES Huelva celebrará el próximo domingo 26 de abril la cuarta edición de su ya consolidada Run Color, una cita que volverá a transformar el Parque Moret en un espacio de convivencia, deporte y sensibilización en torno a la salud mental.

La jornada, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, está concebida como un evento participativo, abierto a toda la ciudadanía y con un marcado carácter lúdico y familiar. El programa arrancará a las 10:00 horas con la entrega de dorsales, continuará a las 11:00 con una sesión de zumba y seguirá con una carrera infantil a las 12:00. A las 12:30 tendrá lugar la carrera o marcha general, para cerrar con sorteos, animación musical y una gran fiesta del color.

Durante la presentación, la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, destacó el valor social de la iniciativa, subrayando que no se trata solo de una prueba deportiva, sino de “una experiencia compartida” que fomenta el bienestar y la unión a través del deporte.

Por su parte, el vicepresidente de FEAFES, Manuel Movilla, incidió en el carácter no competitivo de la cita, orientada a la participación y a la visibilización de la salud mental como un reto global, especialmente entre los jóvenes.

Asimismo, el técnico de la entidad, Juan Manuel Vázquez, puso en valor la implicación de usuarios y familias en la organización, destacando el impacto positivo que tiene ver el parque lleno de personas en un ambiente festivo y reivindicativo.

Las inscripciones continúan abiertas y pueden formalizarse tanto de forma presencial en la sede de la entidad como a través de internet. Desde la organización animan a la ciudadanía a sumarse a una jornada que volverá a teñir Huelva de color, alegría y compromiso social.