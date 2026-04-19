Un jugador del filial mantiene vivo al Recre (1-0)

No hay tema más polémico, controvertido y propenso a la demagogia -aparte del arbitral-, que la cantera. Hoy, los amantes de los escalafones inferiores han salido reforzados con el gol de David Pecellín, jugador del filial, aunque no canterano, con el que el Recreativo de Huelva ha logrado una victoria imprescindible sobre el Melilla (1-0), para continuar opositando al 'play-off'.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Lario; Senra (Pecellín, min.77), Bonaque, José Carlos, David Alfonso (Alberto Vela, min.77); Iván Romero (Antonio Domínguez, min.60), Pepe Mena (Juancho Villegas, min.91); Da Costa, Álex Bernal, Xabi Domínguez (Arcos, min.60); y Caye Quintana.

MELILLA: Franganillo; Lillo, Quindimil, Pelón, Ayala, Gomis; Ortolá (Julio Iglesias, min.75), Claverías (Ayoub, min.82), Abdelah (Dago, min.82); Óscar Lorenzo y Chavarría (Morales, min.75).

GOL: 1-0 (min.80) Pecellín.

ÁRBITRO: Muñoz Blázquez, del Comité Extremeño. Amonestó a los locales David Alfonso, Iván Romero, Senra y Álex Bernal; y a los visitantes Abdelah, Lillo y Ayala.

CAMPO: Nuevo Colombino.