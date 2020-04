PSOE e IU piden a la Junta una reunión urgente sobre los asentamientos chabolistas

El secretario general del PSOE en Huelva, Ignacio Caraballo, y el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, piden a la delegada provincial de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, a que “convoque urgentemente” a todos los ayuntamientos donde hay asentamientos chabolistas, a la Diputación Provincial y a la Subdelegación del Gobierno para que junto con la Junta de Andalucía se coordinen todas las intervenciones para dotar de suministros básicos y atender las necesidades de ayuda humanitaria que necesita la población temporera que sobrevive en estos asentamientos, donde carecen de las más elementales condiciones higiénicas y sanitarias.

Así también, los líderes de ambas formaciones en Huelva lo han trasladado a sus direcciones regionales para que a su vez lo pidan conjuntamente en el Parlamento Andaluz al Gobierno de la Junta de Andalucía los portavoces del Grupo del PSOE y de Adelante Andalucía, José Fiscal e Inmaculada Nieto, respectivamente.

Esta petición la realizó hace una semana de manera directa y telemática Ignacio Caraballo a Bella Verano en la última reunión de coordinación que celebraron todas las administraciones y organismos implicados en el cumplimiento del estado de alarma. Tanto Caraballlo como Sánchez Rufo reclaman a la representante de la Junta de Andalucía en Huelva que “la administración autonómica ponga todos los recursos de los que dispone para llevar a cabo estas actuaciones y complementar las que han empezado a realizar la Diputación Provincial y algunos ayuntamientos.

En este sentido, los dirigentes provinciales del PSOE y de Izquierda Unida apuntan que la Junta de Andalucía dispone de hasta 40 millones de euros, aportados por el Gobierno central, para este tipo de actuaciones de carácter humanitario para colectivos que están afrontando condiciones de vida muy precarias, a causa de la crisis del coronavirus, además de recursos propios que “todavía no han destinado para este tipo de situaciones”.

Así, la Junta de Andalucia tiene medios más que suficientes para dotar de acceso a agua potable y otras medidas de higiene básica, como la instalación de contenedores de basura en los asentamientos, además de ser la administración competente y obligada a hacerlo por iniciativas aprobadas sobre ello en el Parlamento andaluz.

Para el PSOE e IU en Huelva resulta totalmente necesario que la Junta de Andalucía se ponga a trabajar para, además de que se coordinen todas las actuaciones de ayuda a la población temporera, encabece y lleve a cabo las intervenciones que requieren las personas que están pasando estos días de confinamiento en chabolas y sin posibilidad alguna de trabajar para poder subsistir.

Asimismo, recuerdan que el Gobierno andaluz todavía no ha hecho uso de los 100 millones de euros que debe recibir del Gobierno central, por las medidas por la crisis del coronavirus, al no haber informado del destino que le va a dar a estos fondos, otra cuestión que se estima urgente y que no se entiende de ninguna manera que no se haya hecho a estas alturas de la crisis.