El Ministerio de Defensa y la Junta acuerdan impulsar el proyecto CEUS de drones militares

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, han mantenido una reunión en Madrid en el que ambas partes se han comprometido a impulsar el “Centro de ensayos para sistemas no tripulados” (CEUS) proyectado para el municipio onubense de Moguer. El primero de los pasos será la firma de un nuevo protocolo de actuaciones en el que se fije un calendario de actuaciones que posibilite de manera real y efectiva la financiación del proyecto con fondos europeos del nuevo marco 2021-2027.

El proyecto CEUS (Center of Excellence of Unmaned System) tiene por objeto la creación de un centro de experimentación y certificación de aviones no tripulados y otros sistemas tanto marítimos como terrestres. Su actividad se apoyará en las instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) que ya posee en el mismo término municipal, denominadas Centro de Ensayos de El Arenosillo (CEDEA). El proyecto CEUS es, desde 2014, una inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía.

Tras recalcar que “el proyecto CEUS es vital para Andalucía”, Velasco ha planteado la posibilidad de definir un nuevo modelo de Centro con explotación y participación mixta, “con una gestión en que tanto CEUS como CEDEA se complementen para uso militar y científico-empresarial”.

La Junta y Defensa avanzarán a partir de ahora en un proyecto por fases, de tal forma que se puedan iniciar actividades de forma inminente para poder cumplir con los requisitos temporales de carácter medioambiental.

Un sector con crecimiento anual del 14%

El Plan de Acción del Sector Aeroespacial de Andalucía (que está sirviendo de base para la redacción de la futura Estrategia Aeroespacial de Andalucía) diagnostica que el mercado de los RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems, también llamados en el ámbito militar UAS, Unmanned Aircraft Systems, o lo que es lo mismo, sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto o drones), alcanzará una tasa de crecimiento anual superior al 14%, pasando de los 18.000 M$ del año 2017 a los 54.000M$ previstos para 2025.

España ocupa un lugar destacado en Europa en lo que se refiere al uso de drones en el mercado civil, ya que es el tercer país con mayor número de operadores, sólo por detrás de Francia y Polonia. Andalucía ocupa también una posición destacada en el panorama nacional y ya es la segunda comunidad autónoma con mayor número de operadores, sólo por detrás de Madrid.

En cuanto a la industria de fabricación de RPAS, aunque muy lejos de países como EEUU, China o Israel, España ocupa una posición razonable en el ranking europeo, situándose en cuarta posición tras Francia, Alemania y Reino Unido. La industria andaluza ocupa en este sector un lugar destacado, no ya sólo por el número de fabricantes establecidos en la región, sino también por el papel sumamente activo de las universidades y centros tecnológicos como FADA-CATEC en el desarrollo de tecnologías relacionadas con los drones. Además, Andalucía cuenta con uno de los aeródromos especializados en RPAS, el Centro ATLAS (Air Traffic Laboratory for Advanced Systems) de Villacarrillo (Jaén).

Es en este contexto donde la evolución del centro de CEDEA al de CEUS constituye una actuación prioritaria que podría permitir a Andalucía ocupar un lugar destacado en la fase de ensayos en vuelo de grandes programas europeos. Ambas infraestructuras son esenciales para que la comunidad tenga responsabilidades de primer nivel para la obtención de paquetes de trabajo de relevancia en esta industria. Andalucía podría situarse como líder nacional en el desarrollo de tecnologías para RPAS.

De forma adicional, los centros CEDEA y CEUS se convertirían en un elemento primordial para el desarrollo de iniciativas bajo la fórmula de Compra Pública de Innovación.

Velasco ha hecho hincapié en que desde la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad se ha venido trabajando de forma intensa desde hace meses para que el Proyecto CEUS se convierta en una realidad para Huelva y para Andalucía. “Se trata de un proyecto de elevada complejidad por el importante número de agentes implicados, por las propias condicionantes técnicas del proyecto y por la necesaria cofinanciación”, ha apuntado.

El pasado noviembre se modificó, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la regulación catastral y alta en el registro de bienes de la Junta de Andalucía de los terrenos donde actualmente se ubica el Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA).