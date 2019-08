El Seprona investiga el vertido de Matsa junto a la rivera de Olivargas

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre el último vertido de Mina de Aguas Teñidas ocurrido el pasado viernes 2 de agosto junto a las instalaciones de Mina Magdalena.

La actuación pericial se completó con una toma de muestras en el lugar del vertido y el entorno natural inmediato y han sido enviadas a laboratorio para su análisis.

Consta una denuncia interpuesta sobre los hechos, que han causado la lógica alarma social y medioambiental en la comarca minera andevaleña al ser el segundo vertido de lodos y pasta contaminante que se produce en siete meses. Máxime cuando la vecina rivera de Olivargas y el embalse del mismo nombre son utilizados ya para el regadío por un número importante de fincas.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha asegurado que se trata de un vertido de carácter leve que no ha llegado a afectar a una zona sensible. No obstante, la Junta no ha confirmado si el incidente fue comunicado por la empresa en el momento de producirse el hecho como es preceptivo. Matsa movilizó rápidamente a varias cuadrillas de trabajadores para controlar la escorrentía de lodos y pasta cargada de metales pesados y evitar que esta llegara hasta el cauce fluvial vecino de la instalación minera.

El suceso se produjo tras un corte de corriente eléctrica en la planta de pasta de Mina Magdalena. El aumento de la presión tras la bajada de tensión habría provocado una rotura en una línea, saliendo la pasta contaminada por la junta de dilatación del conducto, situado junto a la bocamina de Magdalena.

Este nuevo vertido de Matsa se produce cuando la autoridad andaluza aun no ha resuelto el expediente abierto a la minera por el ocurrido hace siete meses. De momento, asegura que “está en proceso de resolución”.