Zamora: “Hemos visto más de mil jugadores y hay varios apalabrados”

La presentación oficial de Zamora como nuevo secretario técnico del Recreativo de Huelva ha servido también para clarificar la actuación del club en el mercado de fichajes, que en vivo contraste con otros equipos, apenas de ha limitado a tres renovaciones y tres nuevas incorporaciones.

Una escasa actividad motivada por las dificultades económicas del Decano, que contará con menos dinero para confeccionar su primera plantilla respecto al 1,4 millones de euros de temporadas pasadas.

“Se ha rebajado el presupuesto para el primer equipo en aproximadamente un 15%“, admite Zamora, si bien, “puede haber una pequeña subida dependiendo de los ingresos por socios y patrocinios“, indica esperanzado. Aún así, “yo tengo un presupuesto y no voy a generar más deuda al club“, añade.

Un recorte que contrasta con la tendencia alcista de los fichajes. “El nivel del mercado está siendo una sorpresa para mi. Hablamos de cantidades que no se pagan en algunos clubes de Segunda. Y sorprende ver como equipos que han sido humildes, ofrecen ahora cantidades que veremos si tienen veracidad“, indica.

Por ese motivo, el Decano opta por la espera como táctica, toda vez que “al final de agosto viene lo interesante: descartes de Segunda, cesiones de grandes canteras, o jugadores que hoy son inaccesibles y que rebajan sus pretensiones económicas según se acerca el inicio de la Liga porque tienen prisa por encontrar equipo“, resalta.

Lo cual no quiere decir que no haya refuerzos en camino. “Hemos volcado más de mil futbolistas en una pizarra y vamos deshojando la margarita. Hay varios jugadores apalabrados porque la ilusión por vestir la camiseta del Recre es un plus para cuando no llegamos en lo económico, y con el paso del tiempo podremos ir cerrando algunas operaciones“.

Una de ellas no será, previsiblemente, la renovación de Tropi, que “está muy lejos, según su representante, de lo que nosotros podemos ofrecerle. No a nivel deportivo, pero sí a nivel económico“, pues “ha hecho una temporada magnífica y está barajando ofertas de categoría superior y del extranjero“.