Pablo Hitos: “Mi idea es seguir jugando en la Liga N1”

Acaba de cerrar una etapa de ocho años de su vida deportiva. Ha sido el capitán, pero también el estandarte del Enrique Benítez. Un ejemplo de compromiso y fidelidad que se ha visto rebasado por el paso del tiempo y el crecimiento de su equipo. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, Pablo Hitos revela los motivos de su marcha, analiza el futuro de su club y anuncia que seguirá dando guerra en las canchas onubenses.

-¿Cuales han sido las razones de su salida?

-Esta última temporada no ha sido fácil para mi en cuanto a jugador, porque he tenido pocos minutos, los viajes son muy largos y se me ha hecho todo cuesta arriba. He disfrutado muchísimo con los triunfos del equipo y con el Andrés Estrada lleno, pero al final, lo pones todo en una balanza, y he decidido que repetir la experiencia se me iba a hacer demasiado largo.

-¿El club se puso en contacto para renovarle?

-Sí, desde el club me dijeron que querían seguir contando conmigo. Ha sido una decisión personal.

-¿No debe ser fácil cerrar una etapa de ocho años?

-Es una decisión difícil, pero esta etapa no la cierro completamente, porque no dejo el club, Más aún cuando soy entrenador del Montessori y hay firmado un convenio de colaboración con el Enrique Benítez.

-¿Tendrá el Enrique Benítez un equipo competitivo para buscar el ascenso?

-Eso espero. El club debe seguir mirando hacia arriba, aunque tu competitividad te la marcan el resto de equipos. Si subes el presupuesto y los demás clubes lo bajan, serás más competitivo. Pero si subes en 30.000 euros y otros lo hacen en 50.000 euros, al final no sirve de nada. Hasta qué no sepamos los presupuestos y los fichajes de todos los equipos, no sabremos el nivel de la Liga EBA. Porque estamos en una competición en la que cada club ficha cinco, seis o siete jugadores todos los veranos.

-¿El cambio de normativa beneficia o perjudica a la liga?

–Restar un americano a cada equipo le quita espectacularidad a la liga, pero si al final se pueden fichar comunitarios y jugadores con pasaporte Cotonu, no creo que el nivel de la competición baje. Por ejemplo, el Enrique Soler puede hacer la misma plantilla que tenía este año, con un americano menos. Y a lo mejor lo puedes suplir con un nacional de garantías.

-¿Cómo valora el fichaje de Ale Molina?

-Me parece bien, es el mejor jugador júnior de Huelva y yo siempre he dicho que los mejores tienen que estar en el mejor equipo de Huelva, que ahora mismo es el Enrique Benítez.

-¿Seguirá jugando al baloncesto?

-Mi idea es seguir jugando en la Liga N1 y en la provincia hay varios equipos interesantes.

-En la provincia, porque descarta jugar en el otro equipo de la capital.

-Esa pregunta va a hacer daño (risas). No se trata de que no quiera jugar en el Ciudad de Huelva por una razón concreta, si no que hay otros equipos como el PMD Gibraleón, el Ciudad de Moguer o el Ciudad de Palos que me agradan más porque tienen jugadores que son amigos míos. Y yo en el Ciudad de Huelva no tengo afinidad con nadie, prácticamente no los conozco.