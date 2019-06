Carlos Herrera desvela que conocía a las víctimas de Ayamonte, un alto mando cubano y su pareja

La muerte de un matrimonio en Ayamonte este pasado fin de semana se investiga como un caso de violencia machista. La localidad fronteriza se encuentra “trastocada” por este horrendo crimen aún sin aclarar.

Hoy el popular presentador de la CPO, Carlos Herrera, ha desvelado a primera hora de la mañana que conocía al matrimonio muerto en extrañas circunstancias.

Cuenta en Cope.es que Erasmo Lazcano, de 53 años era coronel del ejército revolucionario cubano y fue condecorado en Angola. “Un hombre de Consejo de Estado, de la línea quizá de Robaina”, detalla Herrera. “Salió de Cuba. Escribía y me enviaba sus artículos, sus cosas. Hablábamos de vez en cuando. Dos horas antes, quizá dos o quizá tres porque no conozco la hora del crimen, me manda el siguiente mensaje con una fotografía de su mujer y de su hijo: “Vinimos para ganar, para sumar, no para perder y dividir lo poco que tenemos. Mira estas fotos. Y recuerda cuántas ilusiones, cuantos sueños, cuantos planes juntos. Y ahora, romper toda esa historia”.

Poco después de enviar este mensaje a Herrera aparecían muertos en Costa Esuri. “No les digo más”, ha sentenciado el comunicador.

Lazcano, que colaboraba en el Jornal do Algarve, estaba separado de su mujer (Lisbet Lastre) y apareció muerto junto a su expareja, con la que tenía un hijo de 4 años que ahora está al cargo de unos familiares.