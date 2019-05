Los hoteleros critican la “falta de implicación” de los ayuntamientos de Cartaya y Lepe con el turismo

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva ha alertado sobre la “falta de implicación” de algunos ayuntamientos en el mantenimiento de las zonas turísticas. La entidad, miembro del Círculo Empresarial de Turismo, ha asegurado que recibe numerosas quejas de hoteleros que no entienden la “pasividad” de las administraciones locales ante los problemas detectados en núcleos turísticos.

En concreto, lo que ha provocado la reacción “más airada” por parte del sector ha sido la “falta de pudor” del Ayuntamiento de Cartaya y sus máximos representantes puesta de manifiesto a su juicio en un comunicado realizado este lunes sobre la situación de las pasarelas y accesos a las playas y de la señalización turística.

“Esta reacción viene precedida de numerosos intentos por trabajar internamente en la resolución de los problemas detectados a finales de la temporada pasada, allá por el mes de octubre del año pasado, sin que hasta el día de hoy no haya habido respuesta alguna a dichos asuntos. Es más, la situación se agrava en tanto en cuanto la supuesta solución de esos asuntos, como es la nueva señalización turística, se hace a través de la licitación de un concurso público que básicamente sirve para privatizar y por lo tanto suponer un coste añadido a las empresas”, aseguran desde la asociación.

“A todo ello debemos recordar el compromiso adoptado por el Ayuntamiento con el sector hotelero respecto de la reposición de las señales de manera gratuita que a día de hoy se ha incumplido flagrantemente”, continúan, tras lo que señalan que “a todo esto debemos advertir que cuando desde el Ayuntamiento de Cartaya se alude a la conservación y mantenimiento de las pasarelas de acceso, se olvidan de las que dan servicios a los hoteles ubicados en el Rompido y en concreto en la flecha, ya que estas, tanto el año pasado como este, han tenido que ser mantenidas y en ocasiones reparadas por los propios hoteles preocupados por la seguridad de sus clientes”.

Desde la asociación siguen “abundando en el abandono que percibe el sector en esta zona de gran importancia turística para nuestro destino”, pues “hay que recordar que recientemente y ante la inseguridad que mantenían los accesos a algunas instalaciones turísticas han sido nuevamente los hoteleros los que han parcheado con asfalto frío algunas tramos de estos atendiendo a la celebración de una convención de una marca comercial de motos en dichas instalaciones hoteleras que además de generar una pésima imagen del destino aportaba un grado de peligrosidad inaceptable para cualquier destino turístico”, han agregado.

Asimismo, señalan que “no sólo el mencionado abandono se percibe del Ayuntamiento de Cartaya, sino que atendiendo a que el desarrollo de actividades vinculadas a la playa se realiza en el término municipal de Lepe, es necesario poner de manifiesto el olvido de este otro Ayuntamiento respecto de dotar ese espacio de la necesaria vigilancia y la prestación de servicios de socorrismo o la limitación de zonas de baños para nudistas entre otras cuestiones relacionadas con la limpieza o el mantenimiento de dicho espacio año tras año”, indican.

Para finalizar, el sector ha querido “hacer un llamamiento a la necesaria implicación de las administraciones para intentar romper con la estacionalidad. No es comprensible que a estas alturas se siga determinando por estas como el inicio de la temporada a mediados del mes de junio. Este es un mensaje que no admite ninguna duda sobre la falta de sensibilidad y convencimiento en dotar de los servicios necesarios durante el mayor tiempo posible al objeto de garantizar un aprovechamiento óptimo por parte de los turistas, que en este espacio en concreto mantienen una de las ocupaciones más altas fuera de lo que ellos denominan temporada alta. Es más que evidente que el esfuerzo realizado por el sector privado no sólo no se ve recompensado, sino que perjudica tanto el desarrollo de la actividad como la empleabilidad que genera esta”, concluyen.