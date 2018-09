Sebas Domínguez: “Me da alergia salir de la zona”

En unión de Juan Toledo y Pablo Martínez, es uno de los refuerzos nacionales del Enrique Benítez Krypteia Capital Huelva para el curso que comenzará en la segunda semana de octubre. Y con sus 209 centímetros de alto, será además el techo del equipo de Álex Ledesma.

Su fichaje es también un regreso, pues Sebas Domínguez ya visitó de negro y albero en las temporadas 2012/13 y 2013/14. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, el pívot onubense revela sus inquietudes, esperanzas y sensaciones de cara a la próxima campaña.

-¿Cómo se gestó su fichaje?

-Tengo muy buena amistad con Álex Ledesma y desde el primer momento mostró interés porque regresara al club. A mi me hacía ilusión jugar fuera de Huelva y tuve varias ofertas este verano, pero por motivos laborales no puedo salir de la provincia. Así que el Enrique Benítez era la mejor opción y la más ilusionante a nivel deportivo. Más aún estando Álex de entrenador.

-¿Qué tipo de pívot es Sebas Domínguez?

-Muchos entrenadores me definen como un 'center' de los de siempre. A mi me da un poco de alergia salir de la zona y me gusta mucho fajarme bajo los tableros, ser duro, el choque, no rehuir el contacto..., un 'leñero' como me apodan algunos.

-O sea, que le va a tocar 'pegarse' con el americano de turno.

-Si es así, no tengo ningún problema. Cada uno tiene que asumir su rol y el mío es ser duro ahí abajo, rebotear, meter las que me doblen y, llegado el caso, parar al americano rival.

-El nuevo proyecto está generando mucha ilusión, pero pocos se atreven a hablar del ascenso como objetivo.

-En una categoría tan igualada como la Liga EBA, hablar de ascenso a estas alturas es bastante utópico. Yo soy muy del 'Cholo' Simeone, hay que trabajar e ir partido a partido, y la competición nos irá poniendo en el sitio que nos merezcamos.