El silencio de Pablo Comas descoloca al Recreativo y al Ayuntamiento

Hoy finalizaba el plazo dado por el grupo inversor que, con la mediación del Ayuntamiento, había presentado una oferta a Pablo Comas para comprar el 75% de las acciones del Recreativo de Huelva que el empresario madrileño posee a través de la firma Gildoy España SL. Pues bien, el 'dueño legal' del club ha dado la callada por respuesta, descolocando a sus contrapartes.

"Se le ha hecho llegar una oferta en firme, generosa, con escritura pública, de un grupo inversor serio, y ni siquiera responde... No nos ha hecho llegar nada, ni una oferta, ni una contraoferta, ni una propuesta, nada", ha revelado esta mañana Paco Muñoz, el hombre fuerte del Decano para asuntos jurídicos, en una comparecencia de prensa celebrada en el Consistorio.

"No podemos negociar con quien no habla, estamos a ciegas", admite el jurista, quien pasa de la impotencia a la amenaza: "El tiempo para Comas se acaba y el tiempo para el diálogo se termina. Si no hay respuesta, consideraremos que rechaza la salida negociada, seguiremos con todos los procesos judiciales abiertos y prondremos otros en marcha que ya están estudiados".

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Granada B - Recreativo de Huelva (Sábado, 19.00 horas)

-ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN TRAS 36 JORNADAS

CD Castellón: 81 puntos Córdoba CF: 73 UD Ibiza: 67 Málaga CF: 64 AD Ceuta: 59 Recreativo: 58 Real Murcia: 57 Antequera CF: 53 Atlético de Madrid B: 50 Real Madrid Castilla: 48 CD Alcoyano: 48 CF Intercity: 45 Algeciras CF: 45 AD Mérida: 43 At. Sanluqueño: 42 San Fernando CD: 36 Linares Deportivo: 36 UD Melilla: 31 At. Baleares: 26 Granada B: 24

*El campeón sube directamente a Segunda D​ivisión y del 2º al 5º juegan el 'play-off' de ascenso. Bajan a Segunda RFEF los cinco últimos clasificados.