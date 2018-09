Salmerón: “Nos hemos precipitado con el balón y el césped tampoco ayuda”

Dos encuentros en uno. José María Salmerón disecciona el empate del Recreativo frente al Cartagena en dos partes. "En la primera, ellos han tenido el control, pero en la segunda, a raíz de la expulsión, llevamos la iniciativa", detalla. "En líneas generales, ha sido el típico partido igualado entre dos buenos equipos con apenas ocasiones de gol", añade.

Y repite análisis respecto a la fase ofensiva y defensiva. "No le hemos dado nada al campeón del año pasado, pero nos hemos precipitado con el balón", lamenta. Circunstancia en la que tuvo mucho que ver el mal estado del césped del Nuevo Colombino, pues como el técnico se encargó de recordar, "jugar en un campo que se va levantando tiene su dificultad".

El preparador recreativista no quiso sacar pecho por no haber encajado un gol todavía. "Como es lógico no quiero que me marquen, pero queremos ser sólidos sin la pelota y también generar fútbol y hacer las cosas bien con el balón. Pero jugar en un campo como el que tenemos es bastante complicado, según avanza el partido se va levantando y no es fácil".

Respecto a la incapacidad para crear ocasiones de gol ante un rival con diez futbolistas, Salmerón explica que "ellos nos han dejado poco espacio y nos hemos precipitado en la circulación. A veces lo hemos hecho bien, sobre todo por la banda izquierda con Andrade y Lolo, pero otras nos hemos precipitado fallando pases. Es algo que tenemos que mejorar".

Por último, el entrenador albiazul quiso destacar que "al equipo hay que ponerle un diez en capacidad de trabajo, orgullo y esfuerzo. Los jugadores llegan muertos al vestuario porque se han vaciado. Habrá momentos en los que se jugará mejor y otros que no, pero debe valorarse que hemos jugado contra una gran plantilla y le hemos plantado cara".