El Recreativo respeta en exceso al Cartagena (0-0)

Una jornada más sin perder. Un partido más sin recibir gol. Un punto que mantiene los cinco de distancia sobre el campeón del año pasado. Pero también una oportunidad perdida para dar un golpe sobre la mesa. Por actuar en casa y, sobre todo, por jugar en superioridad numérica durante cuarenta minutos. El Recreativo de Huelva respetó en exceso al Cartagena y la resultante no pudo ser otra que el empate a nada.

Sorprendió Salmerón con su once. No tanto por la entrada de Marc Caballé por el ausente Carlos Martínez y sí por la presencia del novel Alberto Ródenas a costa de la suplencia del experimentado Lolo Plá. El atacante cedido por el Elche, sin embargo, no tuvo que esperar mucho tiempo en el banquillo, pues al cuarto de hora sustituía al lesionado Iago Díaz.

La primera parte deparó un duelo muy táctico, con más precauciones y respeto que juego, y pocas llegadas a las áreas. La única oportunidad de gol digna de tal nombre fue una volea de Orfila a la escuadra que encontró respuesta en una espectacular parada de Marc Martínez. Sería la única ocasión en 94 minutos de 'juego', toda vez que el Recre no tiraría entre palos.

Nada cambió en el amanecer de la segunda mitad, hasta que Pedro Orfila fue expulsado, dejando al Cartagena con un hombre menos. El Decano olió la sangre y por fin se estiró buscando otro gol de oro que valiera tras puntos, como ante el Don Benito y el Badajoz. Lolo Plá abrió la ofensiva albiazul con un tiro que salió por encima del larguero.

Eso fue todo. El cuadro de Munúa bajó aún más las revoluciones del partido con continuas interrupciones y pérdidas de tiempo. Para entonces el césped había pasado de ser un patatal a convertirse en un arenal. Otro escollo más. Salmerón apostó por abrir el campo con Víctor Barroso y David Segura y aprovechar al fin la superioridad numérica de su equipo, pero ni por esas. El cero a cero castigó el exceso de respeto del Decano.

-FICHA TÉCNICA

RECREATIVO: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Tropi; Caye Quintana, Fernando Llorente, Marc Caballé (David Segura, min.77), Iago Díaz (Lolo Plá, min.16); y Alberto Ródenas (Víctor Barroso, min.61).

CARTAGENA: Mario Fernández, Pedro Orfila, Moisés, Ayala, Jesús Álvaro; Vitolo, Cordero; Santi Jara, Julio Gracia (Juan Moreno, min.70), Fito Miranda (Moyita, min.84); y Elady Zorilla (Óscar Ramírez, min.56).

ÁRBITRO: Sánchez Sánchez, del Comité Extremeño. Expulsó al visitante Pedro Orfila (min.53). Amonestó a los locales Pina y Lolo Plá; y a los foráneos Pedro Orfila (2), Julio Gracia, Cordero, Moisés

CAMPO: Nuevo Colombino, unos 8.000 espectadores.