Roberto Ríos no continuará como director deportivo del Recreativo de Huelva

El RC Recreativo de Huelva ha anunciado este lunes que Roberto Ríos no continuará como director deportivo de la entidad la próxima temporada.

El presidente del club, Adrián Fernández, ha explicado que la decisión se produce tras finalizar el contrato vigente, que incluía una cláusula de ampliación en caso de lograr el ascenso, objetivo que finalmente no se ha alcanzado.

Fernández ha querido agradecer públicamente el trabajo desempeñado por Ríos durante su etapa en el club: “Roberto Ríos siempre ha tenido la máxima implicación y dedicación en su parcela, por ello quiero darle las gracias públicamente”.

El dirigente ha señalado además que, aunque este lunes se ha abordado la situación del director deportivo, el club realizará más adelante un balance global de la temporada.