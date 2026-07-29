¿Qué ocurre cuando los presuntos agresores son menores de 14 años? Así actúa la ley en España

La agresión sufrida por una menor en Moguer, presuntamente a manos de otras menores de edad, ha reabierto el debate sobre qué ocurre cuando los presuntos autores de un delito no han cumplido los 14 años, la edad mínima establecida por la legislación española para exigir responsabilidad penal.

En estos casos, los menores son considerados inimputables, lo que significa que no pueden ser juzgados ni condenados conforme a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Esta norma solo se aplica a quienes tienen entre 14 y 17 años en el momento de los hechos.

La Fiscalía de Menores investiga los hechos

Aunque los menores de 14 años no puedan ser procesados penalmente, la Fiscalía de Menores sí interviene para esclarecer lo ocurrido y valorar la situación personal, familiar y social de los implicados.

Si se considera necesario, la Fiscalía puede poner el caso en conocimiento de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma para que adopten medidas de carácter educativo, asistencial o de protección.

Estas actuaciones no tienen naturaleza penal ni suponen una condena, sino que buscan prevenir nuevas situaciones de riesgo y garantizar el bienestar tanto de la víctima como de los menores implicados.

¿Y si tienen 14 años o más?

Cuando el presunto autor tiene 14 años o más, sí puede responder ante la jurisdicción de menores.

En ese caso, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor contempla medidas de carácter educativo y reeducador, entre ellas:

Libertad vigilada.

Prestaciones en beneficio de la comunidad.

Realización de tareas socioeducativas.

Convivencia con otra persona o grupo educativo.

Internamiento en un centro de menores en los casos más graves.

La finalidad de estas medidas no es el castigo, sino la reeducación y reinserción del menor.

Los padres sí pueden responder económicamente

La inimputabilidad penal de un menor no excluye otras responsabilidades.

Si una agresión provoca daños físicos o psicológicos, los padres o tutores legales pueden ser condenados a indemnizar a la víctima por la vía civil, al responder de los daños causados por sus hijos menores de edad en los términos previstos por la legislación.

Un sistema basado en la protección del menor

El modelo español parte de la premisa de que los menores de 14 años no poseen la madurez suficiente para responder penalmente de sus actos. Por ello, la respuesta del sistema se centra en la protección, la intervención educativa y la prevención, reservando las sanciones penales para quienes ya han alcanzado la edad de responsabilidad fijada por la ley.

El caso ocurrido en Moguer ha vuelto a situar este debate en el centro de la actualidad, recordando que la ausencia de responsabilidad penal no significa que los hechos carezcan de consecuencias, ya que pueden activarse mecanismos de protección, intervención social y, en su caso, responsabilidades civiles derivadas de los daños ocasionados.