Intervenidos 1.000 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de una embarcación en Isla Cristina

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han intervenido 1.000 kilos de hachís ocultos en el doble fondo de una embarcación recreativa en Isla Cristina, en una operación conjunta que se saldó con la detención de dos personas.

La investigación se inició después de que los agentes detectaran una embarcación navegando por el río Carreras que levantó las sospechas de los investigadores. Según la Agencia Tributaria, la lancha presentaba un hundimiento visible de la proa y signos de haber estado abarloada a otra embarcación, por lo que se estableció un dispositivo para controlar sus movimientos.

Los investigadores comprobaron que la embarcación se dirigía hacia la zona conocida como Matapiojos, donde procedieron a inspeccionarla. En ese momento, los dos ocupantes se lanzaron al agua para intentar escapar y fueron auxiliados por una moto de agua que, según la investigación, había estado realizando labores de escolta durante la travesía.

Durante la intervención, el conductor de la moto acuática recogió a uno de los tripulantes de la embarcación e intentó evitar la detención del segundo realizando maniobras peligrosas contra los agentes que se encontraban en el agua. Finalmente, logró huir del lugar, mientras que el otro ocupante fue detenido.

Tras asegurar la embarcación, los agentes la trasladaron al puerto deportivo de Isla Cristina, donde descubrieron un doble fondo en el que se ocultaban 26 fardos de hachís, con un peso aproximado de 1.000 kilogramos.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que mantienen abierta la investigación para localizar al ocupante de la moto de agua y esclarecer todos los extremos relacionados con el transporte de la droga.