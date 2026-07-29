Detenido por robar en cuatro vehículos durante las fiestas de Villalba del Alcor

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos cometido durante las fiestas patronales de Villalba del Alcor.

Los hechos se remontan al pasado 9 de julio, cuando el sospechoso aprovechó que buena parte de los vecinos se encontraba en el recinto ferial para actuar en el aparcamiento municipal de la localidad. Según la investigación, forzó cuatro vehículos y sustrajo herramientas y otros objetos de valor de su interior.

Tras las denuncias presentadas por los afectados, agentes del Puesto de La Palma del Condado, en colaboración con la Policía Local de Villalba del Alcor, iniciaron las investigaciones que permitieron identificar y detener al presunto autor de los robos.

Durante la actuación, los agentes lograron recuperar parte de los efectos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

La Guardia Civil ha informado de que el detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales, entre ellos cuatro delitos de robo con violencia e intimidación cometidos contra personas vulnerables para facilitar su huida.

El arrestado, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Con motivo de este suceso, la Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar robos en vehículos, como no dejar objetos de valor a la vista, comprobar que puertas y ventanillas quedan correctamente cerradas y avisar de inmediato al 062 o a través de la aplicación AlertCops si se detectan personas en actitud sospechosa en zonas de estacionamiento.