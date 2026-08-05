Lucena registra otro incendio forestal en menos de 24 horas

Lucena del Puerto vuelve a estar pendiente de un incendio forestal. El Plan Infoca ha movilizado este miércoles un dispositivo terrestre y aéreo para sofocar un fuego declarado en el paraje Santa Catalina, en un municipio que es el más castigado por este tipo de siniestros en la provincia de Huelva durante 2026.

El operativo está formado por ocho bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente, dos autobombas, un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

Aunque las primeras informaciones apuntan a que el incendio no presenta una gran extensión, la columna de humo generada es visible desde distintos municipios del entorno, lo que ha llamado la atención de numerosos vecinos.

Este nuevo incendio llega apenas un día después del registrado en el paraje Arroyo Pasadera, también en Lucena del Puerto, que quedó extinguido tras la intervención de los efectivos del Plan Infoca.

La sucesión de incendios vuelve a poner el foco sobre un municipio que, en lo que va de año, concentra el mayor número de fuegos forestales de la provincia de Huelva.