Cuatro furtivos, investigados por capturar 500 kilos de pescado con redes ilegales en Doñana

Cuatro personas están siendo investigadas por su presunta implicación en un delito contra la flora y la fauna tras ser sorprendidas pescando de forma furtiva en el Espacio Natural de Doñana utilizando trasmallos ilegales, un arte de pesca masiva y no selectiva prohibida en este entorno protegido.

La actuación fue llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Doñana, en colaboración con Agentes y Celadores Medioambientales del Espacio Natural, en la zona de Matochal y Veta La Palma, en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla), junto al límite con la provincia de Huelva.

Según ha informado la Guardia Civil, los investigados accedían durante la noche al interior del Parque Nacional y Natural de Doñana para pescar en balsas y caños sin autorización y con artes prohibidas, con el objetivo de pasar desapercibidos y comercializar posteriormente las capturas.

Durante el operativo, los agentes identificaron a los cuatro presuntos furtivos cuando abandonaban el espacio protegido a bordo de cuatro vehículos quads. Además, intervinieron tres remolques, alrededor de 1.000 metros de trasmallos ilegales y unos 500 kilos de pescado, principalmente doradas, corvinas y lisas, que supuestamente iban a ser destinados a la venta ilegal.

Los cuatro implicados están siendo investigados por dos presuntos delitos contra la flora y la fauna relacionados con la pesca furtiva, además de haber sido propuestos para sanción por las distintas irregularidades detectadas.

La Guardia Civil ha destacado que esta actividad ilegal se desarrollaba en una zona de alto valor ecológico, afectando a espacios especialmente protegidos para las aves y alterando el equilibrio del ecosistema de Doñana.

El dispositivo ha sido desarrollado de forma conjunta por el destacamento del SEPRONA de Doñana y los Agentes y Celadores Medioambientales del Espacio Natural de Doñana.