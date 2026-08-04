El 1-1-2 atendió más de 500 emergencias en Huelva durante la operación salida de agosto

El servicio de Emergencias 1-1-2 coordinódurante la operación salida de agosto, desarrollada entre las 15.00 horas del viernes 31 de julio y la medianoche del lunes 3 de agosto. La cifra representa elde lasgestionadas en toda Andalucía durante ese periodo.

El balance refleja además un descenso del 21,1% respecto al mismo dispositivo de 2025, cuando se atendieron 652 incidencias en la provincia, si bien la operación salida del pasado año tuvo una duración de un día más.

Las asistencias sanitarias fueron el motivo más frecuente de aviso, con 205 incidencias, seguidas de los casos relacionados con la seguridad ciudadana (98), las incidencias de tráfico (49), los avisos por bienestar animal (35), los incendios y los accidentes de circulación (34 en ambos casos). También se registraron 15 incidencias por anomalías en servicios básicos, 11 rescates y salvamentos y ocho solicitudes de servicios sociales, entre otras actuaciones.

Huelva fue la sexta provincia andaluza con mayor número de emergencias coordinadas, por detrás de Málaga (1.800), Sevilla (1.563), Cádiz (1.117), Granada (908) y Almería, y por delante de Córdoba (509) y Jaén (409).

El sábado 1 de agosto fue la jornada de mayor actividad en la provincia, con 232 incidencias gestionadas. En el conjunto de Andalucía, la franja horaria con más avisos fue la comprendida entre las 12.00 y las 13.00 horas del domingo, cuando el 1-1-2 llegó a coordinar 191 emergencias en apenas una hora.

Por su parte, los centros coordinadores del 061 realizaron en Huelva 16 asistencias sanitarias relacionadas con accidentes de tráfico durante esta operación salida. Además, los equipos asistenciales atendieron ocho urgencias in situentre la tarde del viernes y el domingo.

El teléfono 1-1-2 es un servicio público, gratuito y disponible las 24 horas para atender emergencias sanitarias, incendios, rescates, seguridad ciudadana y protección civil. Además, ofrece atención en varios idiomas y dispone del sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que facilita la ubicación exacta de la persona que solicita ayuda.