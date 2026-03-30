El juicio por la muerte de un hombre en El Torrejón deberá repetirse tras quedar sin veredicto
La causa por la muerte de un hombre de 48 años en 2020 en la barriada de El Torrejón tendrá que volver a celebrarse después de que el jurado popular no lograra alcanzar un veredicto. La falta de consenso entre sus miembros ha provocado la disolución del tribunal.
Durante el proceso, la magistrada-presidenta devolvió hasta en tres ocasiones las actas emitidas por el jurado al detectar contradicciones en su contenido, lo que finalmente ha obligado a anular el juicio.
De este modo, será necesario iniciar un nuevo procedimiento con la designación de un nuevo jurado popular y un nuevo juez, lo que previsiblemente retrasará la resolución del caso, ya que el magistrado deberá estudiar nuevamente toda la causa antes de fijar una nueva fecha para la vista.