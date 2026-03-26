Detenido por estafar con titulaciones náuticas falsas en una operación con víctimas en toda España

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa relacionada con la oferta fraudulenta de titulaciones náuticas inexistentes en Valverde del Camino, en una operación que ha permitido localizar a numerosas víctimas en distintos puntos de España.

La investigación, denominada Operación Popeye, se inició tras varias denuncias presentadas en la localidad onubense, donde los afectados alertaban de la existencia de supuestos cursos y gestiones para la obtención de habilitaciones náuticas que nunca llegaban a materializarse.

El presunto autor ofrecía estos servicios a través de distintos canales, generando confianza mediante explicaciones aparentemente verosímiles sobre los trámites necesarios. Las víctimas realizaban transferencias económicas creyendo estar contratando una formación oficial, pero posteriormente comprobaban que las titulaciones prometidas no existían.

Los agentes han identificado perjudicados en provincias como Huelva, Sevilla, Madrid o Alicante, lo que ha requerido una compleja labor de coordinación policial, análisis de movimientos bancarios y recopilación de denuncias a nivel nacional. No se descarta la aparición de nuevos afectados que aún no hayan denunciado los hechos.

Tras varios meses de investigación, la Guardia Civil logró identificar al presunto responsable, residente en la provincia de Badajoz, procediendo a su detención como supuesto autor de un delito de estafa continuada.

Las diligencias han sido remitidas al juzgado de Valverde del Camino, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer el alcance total de la trama.