Desmantelada una plantación de marihuana en una casa con dos menores

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación interior de marihuana ubicada en una conocida barriada de la capital onubense y ha detenido a dos personas, integrantes del mismo núcleo familiar, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Según ha informado el cuerpo policial, los detenidos cultivaban marihuana en el domicilio familiar, donde además convivían con dos menores de edad, uno de ellos un bebé lactante.

En el registro de la vivienda, los agentes intervinieron marihuana, hachís y cocaína, así como abundante material destinado al cultivo de cannabis, balanzas de precisión presuntamente utilizadas para la venta al por menor, dinero en efectivo y dos armas prohibidas.

Durante la operación, los policías comprobaron además que la vivienda disponía de un enganche ilegal a la red eléctrica para abastecer la plantación. La Policía recuerda que este tipo de conexiones fraudulentas no solo constituyen un delito, sino que también representan un importante riesgo de incendio y pueden provocar continuos cortes de suministro que afectan al resto de vecinos de la zona.

La operación se ha saldado con la detención de la pareja, que deberá responder ante la autoridad judicial por los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.