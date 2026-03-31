Alerta por la proliferación de la droga de los ‘papelitos’ tras la muerte de un interno en la prisión de Huelva

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la creciente presencia en la prisión de Huelva de una nueva droga conocida como ‘papelitos’, tras el fallecimiento en la tarde-noche de este lunes de un interno por el consumo de esta sustancia.

Según ha explicado el sindicato, los funcionarios activaron el protocolo de emergencia e intentaron reanimar al preso, aunque finalmente los servicios médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de la dosis ingerida. Esta sustancia, que puede contener compuestos como fentanilo, ketamina u otros derivados, se caracteriza por su formato en pequeñas tiras de papel sintético, inodoras e incoloras, lo que dificulta enormemente su detección.

CSIF denuncia que esta droga está generando una situación de riesgo en centros penitenciarios de todo el país y critica la falta de medios técnicos y humanos para evitar su entrada, que se produce principalmente a través de la correspondencia postal. Además, advierte de que la variabilidad de su composición complica la atención médica en caso de urgencia, al no poder identificar con precisión las sustancias consumidas.

El sindicato también alerta del incremento del riesgo de conflictos y agresiones dentro de los centros penitenciarios, reclamando una mayor dotación de recursos, formación para los profesionales y mejoras en las condiciones laborales. Entre sus reivindicaciones, CSIF insiste en la necesidad de reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad y en la implantación de medidas que refuercen la seguridad en estos entornos.