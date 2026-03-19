Confirmado que el cuerpo hallado en El Granado corresponde al desaparecido de Sanlúcar del Guadiana

La Guardia Civil ha confirmado que el cuerpo sin vida localizado en las inmediaciones del Puerto de La Laja, en el término municipal de El Granado, corresponde a la persona desaparecida el pasado 14 de febrero en Sanlúcar del Guadiana.

Según ha informado el instituto armado, la identificación se ha llevado a cabo tras la realización de la autopsia y las correspondientes pruebas forenses, que han permitido verificar la identidad del fallecido.

El hallazgo se produjo durante la jornada del día anterior, lo que activó el protocolo de investigación para esclarecer tanto la identidad como las circunstancias del suceso.

Con esta confirmación, se cierra la incertidumbre sobre la desaparición, si bien la Guardia Civil continúa trabajando para determinar las causas de la muerte.