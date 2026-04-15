Las víctimas del accidente de Adamuz claman justicia ante el Congreso y denuncian falta de respuestas

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se ha concentrado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid para exigir justicia, responsabilidades y mejoras urgentes en la seguridad ferroviaria tras el accidente que dejó 46 fallecidos.

Durante el acto, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha denunciado la “impunidad” con la que, a su juicio, se está gestionando la situación, mostrando su indignación por lo ocurrido “con nocturnidad” y por la falta de avances desde el siniestro. Samper ha explicado que el colectivo ha registrado un manifiesto en el Congreso en el que hace un llamamiento a toda la clase política para que actúe de forma conjunta.

“El ferrocarril sigue en las mismas condiciones. Solo se ha bajado la velocidad en algunos tramos, pero no se han implementado medidas reales para garantizar la seguridad”, ha advertido, subrayando que miles de personas continúan viajando a diario “en las mismas circunstancias”. En este sentido, ha insistido en que no puede volver a repetirse una tragedia como la de Adamuz, donde decenas de personas perdieron la vida.

Por su parte, María Fernanda Tobaruela, madre de Agustín Fadón —tripulante fallecido en el accidente—, ha ofrecido un testimonio marcado por el dolor y la indignación. Ha asegurado que su hijo, con 39 años y dos décadas de experiencia, ya le advertía del mal estado de las vías y del riesgo existente en la red ferroviaria.

“No creí nunca que le iba a pasar a mi hijo”, ha lamentado, denunciando que “esto no se puede permitir” y que el deterioro de infraestructuras no es un caso aislado. Según ha relatado, los problemas eran conocidos por trabajadores y usuarios, que ya alertaban de movimientos bruscos y deficiencias en el servicio.

Tobaruela ha criticado además la falta de apoyo institucional a las familias, asegurando que no han recibido explicaciones ni disculpas. “No nos han dicho nada, solo propaganda”, ha afirmado, reclamando que se depuren responsabilidades y que las administraciones dejen de “echarse las culpas unas a otras”.

La concentración ha servido para visibilizar la situación de las víctimas y mantener la presión sobre las instituciones, mientras el colectivo insiste en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y garantizar que una tragedia similar no vuelva a repetirse.