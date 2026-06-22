Del veraneo familiar al turismo internacional

Hace cincuenta años, el turismo en Huelva era muy diferente al que conocemos hoy. A mediados de los años 70, gran parte de la costa provincial permanecía prácticamente virgen. Matalascañas comenzaba a consolidarse como destino vacacional, Punta Umbría vivía un crecimiento sostenido y lugares que hoy son referentes turísticos, como Isla Canela, El Rompido o Nuevo Portil, apenas habían iniciado su desarrollo.

La mayoría de los visitantes procedían de Sevilla, Extremadura y algunas provincias cercanas. Eran familias que repetían destino año tras año y que pasaban largas temporadas en segundas residencias o viviendas alquiladas. El concepto de turismo internacional era prácticamente residual.

Medio siglo después, la realidad es completamente distinta.

La provincia recibe cada año cientos de miles de visitantes atraídos por sus playas, espacios naturales, gastronomía, patrimonio histórico y oferta deportiva. El crecimiento de las infraestructuras, la profesionalización del sector y la promoción turística han permitido que Huelva se consolide como uno de los destinos emergentes del sur de Europa.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental respecto a otros territorios turísticos de Andalucía.

Huelva sigue siendo una provincia a la que, en la mayoría de los casos, hay que venir expresamente.

Mientras Málaga dispone de uno de los principales aeropuertos internacionales de España y Sevilla cuenta con conexiones ferroviarias de alta velocidad desde hace décadas, Huelva continúa dependiendo fundamentalmente del transporte por carretera.

Y ahí aparece una de las grandes preguntas que acompañan al turismo onubense desde hace años: ¿qué ocurriría si la provincia contara con aeropuerto propio y conexión directa de alta velocidad?

Los defensores de ambas infraestructuras consideran que supondrían un antes y un después.

Un aeropuerto permitiría atraer visitantes internacionales de forma directa. Mercados como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos o los países nórdicos podrían acceder a la provincia sin necesidad de aterrizar previamente en Sevilla, Faro o Málaga y completar después el trayecto por carretera.

La llegada del AVE también reduciría notablemente los tiempos de desplazamiento. Un viaje entre Madrid y Huelva podría situarse en torno a las tres horas, haciendo mucho más atractivo el destino para escapadas de fin de semana y turismo nacional.

Los empresarios del sector turístico suelen señalar que estas mejoras incrementarían la competitividad de la provincia frente a otros destinos costeros españoles.

Sin embargo, no todos ven únicamente ventajas.

Quienes se muestran más cautelosos recuerdan que una parte importante del atractivo de Huelva reside precisamente en haber evitado el modelo de desarrollo masivo que sí experimentaron otras zonas del litoral mediterráneo.

La provincia conserva algunos de los espacios naturales mejor preservados de España. Sus playas continúan siendo mucho menos masificadas que las de otros destinos y buena parte de su identidad turística se basa en la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la ausencia de grandes concentraciones urbanísticas.

La llegada masiva de visitantes podría alterar ese equilibrio.

Algunos expertos advierten de que infraestructuras de gran capacidad suelen ir acompañadas de una presión urbanística creciente, aumento del tráfico, mayores necesidades de recursos hídricos y una transformación del modelo turístico.

El ejemplo de otros territorios españoles muestra que el crecimiento turístico genera riqueza y empleo, pero también desafíos relacionados con la vivienda, la sostenibilidad y la conservación del entorno.

En el caso de Huelva, el debate adquiere una dimensión especial debido a la presencia de espacios protegidos como Doñana y a la importancia del turismo de naturaleza dentro de la oferta provincial.

Por eso, la discusión no gira únicamente en torno a si la provincia necesita aeropuerto o AVE.

La verdadera pregunta es qué tipo de turismo quiere tener Huelva dentro de veinte o treinta años.

Más visitantes significan más actividad económica, más empleo y mayor visibilidad internacional. Pero también implican mayores exigencias para el territorio y para sus recursos.

Mientras tanto, la provincia sigue creciendo sin esas infraestructuras. Lo hace apoyándose en sus playas, su gastronomía, su patrimonio natural y una imagen cada vez más consolidada como destino tranquilo frente a la masificación de otros lugares.

Quizá el gran reto no sea decidir si Huelva debe tener aeropuerto o alta velocidad.

Quizá el verdadero desafío sea conseguir que, si algún día llegan, permitan crecer sin perder aquello que precisamente hace diferente a esta tierra. Porque en una costa donde todavía es posible caminar kilómetros sin encontrar aglomeraciones, el futuro del turismo no depende solo de cuántos visitantes lleguen, sino de cómo se gestione su llegada.