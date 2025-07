¿Vacaciones? Revisa esto antes de arrancar el coche o podrías terminar en el arcén

Salir de viaje en coche es una de las formas más emocionantes de desconectar. Pero también puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza si no revisamos ciertos detalles básicos del vehículo. Una rueda mal inflada, una batería vieja o el nivel de aceite bajo pueden ser más peligrosos de lo que imaginas.

Te explicamos paso a paso qué debes revisar antes de cada gran desplazamiento:

⸻

✅ 1. Revisión de líquidos

• Aceite del motor: comprueba con la varilla que esté en nivel correcto. Cambia si está muy oscuro.

• Refrigerante: controla que esté entre los niveles recomendados para evitar sobrecalentamientos.

• Líquido de frenos: si baja, puede haber una fuga (ojo, es un tema serio).

• Líquido limpiaparabrisas: imprescindible para la visibilidad.

⸻

✅ 2. Neumáticos

• Presión correcta (incluida la de repuesto).

• Dibujo en buen estado: mínimo 1,6 mm, aunque se recomienda cambiar antes.

• Sin cortes, abultamientos ni desgaste irregular.

⸻

✅ 3. Batería

• Si tiene más de 4 años, puede fallar en trayectos largos o con calor extremo.

• Asegúrate de que no hay corrosión en los bornes.

⸻

✅ 4. Frenos

• Si notas vibración, ruidos raros o pérdida de eficacia, no te la juegues. Revísalos antes del viaje.

⸻

✅ 5. Luces

• Comprueba todas: cortas, largas, intermitentes, freno, marcha atrás.

• Lleva siempre bombillas de repuesto (obligatorio en algunos países).

⸻

✅ 6. Aire acondicionado y climatizador

• Viajar con calor excesivo es peligroso, sobre todo con niños o personas mayores.

• Si no enfría bien, puede deberse a falta de gas o problemas en el filtro.

⸻

✅ 7. Documentación y seguridad

• ITV, seguro en regla, carnet vigente.

• Chaleco reflectante, triángulos, rueda de repuesto o kit antipinchazos.

• Carga móvil, agua y algo de comer por si hay retenciones.

Revisar el coche antes de un viaje no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en tranquilidad. Y recuerda: no se trata solo de evitar una avería, sino de proteger tu vida y la de los que viajan contigo. Sal con calma, planifica descansos y convierte el viaje en parte de las vacaciones, no en una carrera contrarreloj. La carretera te espera… pero mejor si lo hace con todo en orden.