Los usuarios de patinetes eléctricos en Huelva deberán contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio, según la nueva legislación nacional

A partir de enero de 2026, los usuarios de patinetes eléctricos en Huelva deberán cumplir con la nueva normativa nacional que exige la contratación de un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Esta medida, aprobada por el Congreso de los Diputados en julio de 2025, busca mejorar la seguridad vial y garantizar la protección de terceros en caso de accidentes .

La nueva legislación establece que los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, deberán contar con un seguro que cubra los daños a terceros. Además, se creará un registro nacional de VMP gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque aún no se han definido los detalles de su implementación .

En Huelva, el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para regular el uso de patinetes eléctricos en la ciudad, con una ordenanza que podría entrar en vigor en octubre de 2025 . Esta ordenanza complementará la normativa nacional y establecerá las bases para una movilidad más segura y ordenada en la ciudad.