Días cálidos y estables marcarán la semana en Huelva antes de un leve descenso térmico el viernes

El tiempo seguirá siendo plenamente estable en la provincia durante los próximos días, con temperaturas más propias de finales de verano que de mediados de octubre. La semana estará marcada por el sol, la ausencia de lluvias y un ambiente cálido, aunque se espera un ligero descenso de las máximas a partir del viernes.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros oscilarán entre los 15 y los 27 grados durante gran parte de la semana. Hoy y mañana las máximas rondarán los 28 °C en la capital y buena parte del litoral, con mínimas suaves que no bajarán de los 16 °C.

El miércoles y el jueves la situación apenas cambiará: cielos despejados o con algunas nubes altas y vientos flojos de componente este. Será ya el viernes cuando se note un ligero refresco, con máximas que podrían quedarse en torno a los 24 o 25 grados, preludio de un posible cambio de tendencia para el fin de semana.

De momento, no se esperan lluvias ni inestabilidad, y la provincia disfrutará de un tiempo apacible ideal para actividades al aire libre o para aprovechar las terrazas antes de la llegada definitiva del otoño.