Huelva inicia mañana la vacunación contra la gripe y la covid para mayores de 80 años y grandes dependientes

La Consejería de Salud y Consumo comenzará este martes, 14 de octubre, la vacunación contra la gripe y la covid-19dirigida a mayores de 80 años y personas con gran dependencia, así como a sus cuidadores habituales. En la provincia de Huelva, la campaña se extenderá a lo largo de las próximas semanas en los centros de salud y también en los domicilios de los pacientes dependientes.

Desde que se iniciara la campaña el pasado 6 de octubre en residencias de mayores y centros de discapacidad, 838 personas residentes en Huelva ya han recibido la vacuna frente a la gripe, y una cifra similar frente a la covid-19. En toda Andalucía, el número de personas inmunizadas en estos centros asciende a 19.545 frente a la gripe y 17.694 frente al coronavirus, lo que supone casi la mitad de los internos de la comunidad.

Además, la vacunación frente a la gripe infantil, que comenzó el 30 de septiembre, avanza con 4.407 niños y niñas inmunizados en la provincia, dentro del grupo de edad de 6 a 59 meses. En el conjunto andaluz, ya son casi 70.000 los menores vacunados, y más de 51.000 lo han hecho directamente en sus colegios.

También continúa la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, con 1.309 lactantes vacunados en Huelva. En Andalucía, la cobertura alcanza al 75% de los bebés menores de seis meses, una cifra que demuestra la buena acogida del programa de prevención entre las familias.

Salud recuerda que la vacunación es la medida más eficaz para proteger a los colectivos vulnerables y que la actividad gripal se mantiene actualmente en niveles bajos según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía.

El cronograma de la campaña establece que, a partir del 20 de octubre, se vacunará a las personas de 70 años o más y a quienes padezcan patologías crónicas. Posteriormente, desde el 27 de octubre, se incorporarán los grupos de 60 años o más y los profesionales esenciales, como fuerzas de seguridad, bomberos o personal de instituciones penitenciarias.

Además, a partir del 12 de noviembre, se celebrarán jornadas de vacunación sin cita previa todos los miércoles en los centros de salud onubenses para facilitar el acceso a los grupos diana.

La Consejería de Salud ha invertido 23,67 millones de euros en esta campaña, con el objetivo de vacunar a más de 1,7 millones de andaluces. Las personas incluidas en los grupos prioritarios pueden solicitar cita a través de la app y el teléfono de Salud Responde, ClicSalud+ o directamente en su centro de salud.