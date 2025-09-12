Tres incendios, al margen del de Paterna del Campo, movilizan a los bomberos de la provincia, con especial gravedad en Calañas

La provincia de Huelva afronta este viernes una tarde complicada por la declaración de cuatro incendios en distintos puntos del territorio, siendo los más preocupantes los de Paterna del Campo (con un amplio despliegue del Infoca) y Calañas, donde las llamas afectan a una zona de placas solares en el paraje Embalse de Teliarán.

El fuego en Calañas, detectado a las 15:43 horas, mantiene activo un amplio operativo del Plan Infoca y el Consorcio Provincial de Bomberos, integrado por cinco grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos autobombas, dos aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero, dos semipesados y un helicóptero pesado. A ellos se suman seis efectivos y cuatro camiones de los parques de Minas de Riotinto y Valverde del Camino.

En paralelo, los bomberos trabajan en otros dos focos. En Manzanilla, un incendio declarado a las 15:24 horas en un trigal mantiene desplegados cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto con tres vehículos para frenar el avance de las llamas. Y en Bollullos Par del Condado, un fuego de pasto iniciado a las 17:45 horas en el camino de Las Pendencias, cerca de viviendas, ha requerido la intervención de cuatro efectivos con tres vehículos del mismo parque.

La Diputación de Huelva y el Consorcio de Bomberos han pedido a la ciudadanía máxima precaución ante las altas temperaturas que sufre la provincia y recuerdan la importancia de seguir siempre las indicaciones de los equipos de emergencia y evitar acercarse a las zonas afectadas.