Tres funcionarios agredidos en la cárcel de Huelva durante el reparto de desayunos

Tres funcionarios del Centro Penitenciario de Huelva han resultado heridos tras ser agredidos por un interno durante el reparto de desayunos en uno de los módulos más conflictivos del centro.

El preso reaccionó de forma violenta, profiriendo insultos y amenazas como “sé dónde vivís” o “os voy a matar a vosotros y a vuestras familias”. Incluso después de ser trasladado al departamento de aislamiento, continuó con su actitud agresiva hasta que fue finalmente reducido. Uno de los trabajadores tuvo que ser atendido en el hospital.

Tras lo ocurrido, la sección sindical de CSIF en la prisión onubense ha exigido medidas de seguridad urgentes, recordando que no se trata de un episodio aislado. El sindicato denuncia que la cárcel supera los 1.300 internos, lo que supone un 129% de ocupación, y que la falta de personal multiplica el riesgo de incidentes. Durante el verano, módulos con casi 200 presos fueron atendidos solo por dos funcionarios.

CSIF reclama la ampliación de la plantilla, la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones y la dotación de equipos de reducción modernos, como pistolas Taser, para frenar unas agresiones que consideran cada vez más habituales.