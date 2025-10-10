Sin trenes entre Huelva y Sevilla durante el puente: Renfe pone en marcha un plan de autobuses

Desde hoy, viernes 10, y hasta el domingo 12, no circularán trenes entre Huelva y Sevilla debido a las obras que Adif realiza para reparar los daños provocados por la DANA de octubre de 2024 y la borrasca Garoé de enero pasado, además de renovar un paso a nivel en La Palma del Condado.

Renfe ha activado un plan especial con más de 70 autobuses: 57 cubrirán los servicios de Media Distancia con paradas habituales, mientras que los pasajeros de Larga Distancia Madrid-Huelva completarán el trayecto Madrid-Sevilla en trenes AVE o Avlo y el tramo Sevilla-Huelva en 13 autobuses con parada en La Palma del Condado.

La compañía ha ajustado los horarios para adaptarlos a este dispositivo y recuerda a los usuarios consultar los nuevos tiempos de viaje antes de desplazarse. El servicio ferroviario se restablecerá con normalidad el lunes 13 de octubre.