La tragedia de Adamuz empieza a tener nombres y apellidos: la identificación de las víctimas afronta su fase más dura

La identificación de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz avanza y deja al descubierto la dimensión más dura de la tragedia, especialmente en la provincia de Huelva, donde varios municipios comienzan a confirmar oficialmente la pérdida de vecinos muy conocidos y queridos.

En Huelva capital se ha confirmado el fallecimiento del periodista onubense Óscar Toro y de su esposa, la fotoperiodista María Clauss, ambos con una amplia trayectoria profesional y un fuerte vínculo social y cultural con la ciudad. Su muerte ha causado una profunda conmoción en el ámbito periodístico y entre la ciudadanía onubense.

En Isla Cristina, las autoridades han confirmado el fallecimiento de Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa, madre e hija. El municipio ha decretado tres días de luto oficial en memoria de ambas vecinas, cuya desaparición mantenía en vilo a familiares y amigos.

Punta Umbría vive uno de los golpes más duros tras confirmarse la muerte de los cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez: Félix Zamorano, Pepe Zamorano, Pepe Zamorano hijo y Cristina Álvarez. El Ayuntamiento ha decretado luto oficial y el alcalde se ha desplazado a Córdoba para acompañar a la familia en estos momentos de dolor.

En Gibraleón, el Ayuntamiento ha expresado su pesar por la pérdida de José María Martín Guerrero y Eduardo Domínguez Fernández, mientras que Lepe llora el fallecimiento de su vecino Andrés Gallardo Vaz, cuya muerte ha sido confirmada en las últimas horas. La tragedia ha golpeado también a La Palma del Condado que confirmó la muerte de otro vecino.

Pese a estas identificaciones, el drama continúa. Existen 43 denuncias por desaparición, una cifra que coincide con el número de personas que estaban pendientes de identificación oficial. Entre ellas se encuentra David Cordón, exfutbolista y padre del jugador del Getafe Davinchi, de quien todavía no hay confirmación definitiva. Las autoridades advierten de que el proceso será largo y minucioso, basado principalmente en pruebas de ADN, en lo que ya se considera la fase más dolorosa del accidente.