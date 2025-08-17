Nuevo incendio en Aroche, en el mismo paraje de La Contienda

El paraje de La Contienda, en el término municipal de Aroche, vuelve a estar en el punto de mira. Apenas 24 horas después de que el Plan Infoca diera por controlado el incendio forestal que calcinó unas 500 hectáreas, se ha declarado un nuevo fuego en el mismo lugar.

El dispositivo desplegado es amplio para atajar el siniestro desde el primer momento. Sobre el terreno trabajan dos Bricas, seis grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones y un agente de Medio Ambiente. A los medios humanos se suman cuatro aviones de carga en tierra, tres helicópteros (uno ligero, uno semipesado y uno pesado), dos autobombas, un buldócer y una Unidad Médica de Incendios Forestales.

Fuentes del operativo han precisado que se trata de la cola del incendio anterior, en una zona que no llegó a arder y que aún quedaba expuesta. El viento sopla a favor y está dirigiendo el fuego de nuevo hacia el área ya quemada, lo que podría facilitar las labores de extinción. No obstante, los técnicos advierten de que la evolución depende en gran medida de cómo se comporte el viento en las próximas horas.

La reaparición del fuego en el mismo paraje ha generado inquietud en Aroche, donde aún se recuerdan los momentos de tensión vividos durante el gran incendio de la pasada semana.