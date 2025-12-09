La Aemet activa aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Huelva este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles un aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Huelva, que estará vigente desde las 00:00 hasta las 18:00 horas. Se prevén precipitaciones moderadas que podrían acumular hasta 15 mm por hora en determinadas áreas costeras.

El aviso advierte de posibles inconvenientes para la población, especialmente en zonas vulnerables o expuestas, y recomienda precaución en las carreteras y espacios abiertos. Los servicios de emergencias instan a los ciudadanos a seguir las actualizaciones meteorológicas y tomar medidas preventivas, evitando desplazamientos innecesarios durante los periodos de mayor intensidad de lluvia.

Las lluvias forman parte de un frente que afectará también a otras provincias andaluzas, aunque se espera que la intensidad sea más significativa en la zona costera de Huelva. Se recomienda a la población prestar atención a posibles encharcamientos y planificar con antelación cualquier actividad al aire libre.

La Aemet mantendrá la vigilancia sobre la evolución de la situación, actualizando los avisos según las condiciones meteorológicas, y recuerda a la población que consulte los pronósticos oficiales antes de realizar desplazamientos o actividades en exteriores.