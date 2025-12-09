La Guardia Civil refuerza la vigilancia en el campo onubense ante el aumento de robos durante la campaña de la aceituna

La Guardia Civil ha reforzado la lucha contra los robos en explotaciones agrícolas de la provincia de Huelva coincidiendo con el inicio de la campaña de recogida de la aceituna. A través de los Equipos ROCA, especializados en la prevención de delitos en el campo, el Instituto Armado ha incrementado su presencia en zonas rurales y ha activado un plan específico para proteger al sector.

En las últimas semanas, los Equipos ROCA han mantenido reuniones de coordinación con ayuntamientos, cooperativas olivareras, asociaciones de agricultores y la guardería rural. El objetivo es mejorar la cooperación, establecer mecanismos de actuación y responder a la preocupación creciente del sector ante los robos registrados en los olivares.

La provincia dispone de cinco Equipos ROCA, distribuidos por las compañías territoriales de Moguer, Ayamonte, Valverde del Camino, La Palma del Condado y Cortegana, lo que permite ofrecer una cobertura integral a los agricultores en todo el territorio.

Como parte del plan de actuación, la Guardia Civil ha puesto en marcha dispositivos especiales en las áreas más sensibles, tanto en explotaciones agrícolas como en almazaras y zonas rurales colindantes. Estas medidas incluyen controles exhaustivos de maquinaria, vehículos, transporte y personas para detectar posibles irregularidades o indicios de actividad ilícita.

En relación con la campaña olivarera, el cuerpo recuerda que la “rebusca” de aceituna —la recogida de los frutos que quedan tras la cosecha— solo puede realizarse a partir del 1 de marzo, una vez concluida la campaña principal, y siempre con autorización por escrito del propietario de la finca.

La estrategia se enmarca en el Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, que no solo combate la delincuencia en el campo, sino que también impulsa la formación en seguridad y la aplicación de medidas preventivas.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a agricultores, cooperativas y trabajadores del sector para mantener una comunicación fluida y permanente, una herramienta “imprescindible”, subrayan, para detectar rápidamente cualquier actividad sospechosa y garantizar una respuesta eficaz que proteja las explotaciones.