La temporada de gripe se adelanta y la campaña de vacunación cobra importancia

La campaña de vacunación contra la gripe estacional 2025‑2026 está en marcha en Andalucía y en muchas regiones de España, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable frente a una enfermedad respiratoria que ha empezado a circular más temprano de lo habitual y ha aumentado su incidencia en las últimas semanas.

Según datos de vigilancia epidemiológica, la actividad gripal ha crecido significativamente esta temporada y se ha adelantado varias semanas respecto a años anteriores, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a insistir en la importancia de la vacunación sin demora para reducir complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad.

En Andalucía, la campaña incluye novedades vacunales, con formulaciones que incorporan varias cepas y vacunas específicas para potenciar la respuesta inmune en personas con mayor riesgo, como mayores de 60 años o con patologías crónicas. También se ha ampliado la vacunación a convivientes y cuidadores de personas vulnerables para reforzar la protección colectiva.

La campaña en Huelva arranca con la vacunación de menores de entre 6 y 59 meses en los colegios, permitiendo a miles de familias inmunizar a sus hijos en su entorno educativo, y se extiende progresivamente al resto de grupos de riesgo a través de los centros de salud.

Además, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha organizado puntos de vacunación sin cita previa en zonas concurridas —como centros comerciales— para facilitar el acceso a la población.

Mientras tanto, distintas regiones han detectado un incremento de los casos gripales y, dado este avance temprano del virus, las recomendaciones de las autoridades sanitarias incluyen no solo vacunarse, sino mantener las medidas de prevención habituales, como la higiene de manos y evitar el contacto con personas enfermas.

La temporada de gripe 2025‑26 coincide también con la vacunación frente a la COVID‑19 en muchos programas de salud pública, reforzando la protección frente a los virus respiratorios más comunes en invierno.