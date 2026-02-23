El Sindicato Médico califica de “muy positivo” el seguimiento de la huelga en Huelva y destaca que la provincia lidera Andalucía

El Sindicato Médico de Huelva ha realizado un balance “muy positivo” de los primeros cinco días de huelga convocados en el ámbito sanitario, asegurando que la provincia ha encabezado el seguimiento en toda Andalucía. Así lo ha trasladado su presidente, Javier Méndez Sánchez, quien ha subrayado el “compromiso de los facultativos con nuestras reivindicaciones y el hartazgo de la profesión médica con sus condiciones laborales actuales”.

Según Méndez, el alto respaldo registrado en Huelva refleja el malestar acumulado entre los profesionales sanitarios y, al mismo tiempo, la voluntad de reivindicar mejoras estructurales en el sistema. “Que Huelva haya liderado el seguimiento no es casualidad”, ha señalado, apuntando a que la provincia ha sido históricamente “la Cenicienta en materia de sanidad dentro de la comunidad andaluza”, circunstancia que, a su juicio, ha influido en la respuesta masiva de los médicos.

El presidente del sindicato ha querido agradecer públicamente el apoyo de todos los facultativos, tanto de quienes han secundado la huelga como de aquellos que han estado cumpliendo servicios mínimos. En este sentido, ha destacado que las jornadas de paro se han desarrollado “sin ningún tipo de incidencia destacable”, lo que demuestra, afirma, la responsabilidad del colectivo.

Asimismo, Méndez ha tenido palabras para la ciudadanía onubense, a la que ha agradecido su comprensión durante estos días. “A todos aquellos pacientes que se hayan sentido perjudicados o afectados por la huelga les pedimos perdón”, ha manifestado, insistiendo en que el objetivo de la movilización no es dañar al usuario del sistema sanitario.

El Sindicato Médico sostiene que la protesta no solo busca mejoras laborales para los facultativos, sino también una sanidad pública “de mayor calidad y con mayor seguridad en la atención a los pacientes”. En ese sentido, defienden que las reivindicaciones planteadas tienen un impacto directo en la calidad asistencial y en la sostenibilidad del sistema.

Tras estos primeros cinco días de paro, el sindicato mantiene su postura y recalca que el amplio seguimiento en Huelva es una señal clara del malestar existente entre los profesionales sanitarios de la provincia.