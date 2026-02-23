Moreno inaugura en Aljaraque el séptimo centro de salud construido en Huelva desde 2019

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes en Corrales, pedanía de Aljaraque, el séptimo centro de salud construido en la provincia de Huelva desde 2019. Durante el acto, el jefe del Ejecutivo andaluz ha subrayado que esta nueva infraestructura representa “un nuevo hito” en la mejora de la atención sanitaria onubense y ha anunciado el inminente inicio de las obras del futuro Hospital Materno Infantil.

El nuevo centro, operativo desde diciembre de 2025, se ha levantado sobre la base del anterior consultorio, que había quedado pequeño ante el crecimiento poblacional de la zona. El edificio duplica el número de consultas, pasando de tres a siete, y cuenta además con servicios de fisioterapia, rehabilitación y odontología, que hasta ahora solo se prestaban en el centro de salud de Aljaraque.

Moreno ha destacado que se trata de un espacio moderno, accesible y diseñado en dos módulos, con la cimentación preparada para una futura ampliación si fuera necesario. La nueva dotación permitirá acercar servicios a los vecinos de Corrales y, al mismo tiempo, descongestionar el centro principal de Aljaraque.

Con esta inauguración, Huelva suma siete nuevos centros de salud construidos por el Gobierno andaluz desde 2019: Galaroza, Isla Chica, Gibraleón, Lucena del Puerto, Niebla, Rosal de la Frontera y ahora Corrales. El octavo, en Aracena, se encuentra ya en fase de redacción del proyecto.

El presidente ha cifrado en 180 millones de euros la inversión acumulada en infraestructuras sanitarias en la provincia entre 2019 y 2025, una cantidad que, según ha señalado, “no tiene precedentes”. A ello se sumarán 40 millones más consignados en los presupuestos de 2026, lo que elevará la inversión global hasta los 220 millones al término de la legislatura.

Entre los próximos proyectos, Moreno ha confirmado que en marzo se colocará la primera piedra del nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, tras la firma del contrato de obra el pasado 12 de febrero. La infraestructura supondrá una inversión total aproximada de 83 millones de euros, de los que 17 millones se han reservado para el inicio de los trabajos este año, con un plazo de ejecución estimado en 34 meses.

Asimismo, el presidente ha avanzado nuevas actuaciones en el Hospital de Riotinto, donde se acometerá la renovación del Bloque Quirúrgico y otras mejoras estructurales, con una partida superior a tres millones de euros para 2026.

Con la apertura del centro de Corrales y los proyectos anunciados, el Gobierno andaluz refuerza su apuesta por la modernización de la red sanitaria en Huelva, una provincia que en los últimos años ha experimentado un notable impulso inversor en infraestructuras asistenciales.