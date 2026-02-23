La familia Cabrera Mateos denuncia que 22 meses después de la muerte de su hija sigue el riesgo por equinos sueltos

La familia Cabrera Mateos ha decidido hacer pública su denuncia ante la falta de soluciones, 22 meses después del accidente que acabó con la vida de su hija, provocado por la presencia de equinos sueltos en la vía pública.

Según explican, lejos de haberse adoptado medidas eficaces para evitar que la situación vuelva a repetirse, la realidad en el entorno donde ocurrió el siniestro continúa siendo la misma: animales sueltos, atados o trabados sin un vallado adecuado, generando un riesgo constante para conductores y peatones.

“Lo más doloroso no es solo la pérdida irreparable de nuestra hija, sino comprobar que el peligro sigue existiendo y que otra familia podría vivir la misma tragedia”, señalan en un comunicado.

La familia pide públicamente a las administraciones competentes —Ayuntamiento, Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Gobierno autonómico— que asuman responsabilidades y adopten mecanismos de control efectivos que impidan la presencia de animales sin custodia en carreteras, caminos y espacios públicos transitados.

Entre las medidas que reclaman se encuentran una mayor vigilancia, la aplicación rigurosa de la normativa vigente y actuaciones preventivas que reduzcan el riesgo de nuevos accidentes. Consideran que la legislación existe, pero que su cumplimiento no está siendo suficiente para garantizar la seguridad.

“Han pasado 22 meses y todo sigue exactamente igual. No queremos que el nombre de nuestra hija se sume a una lista de tragedias que pudieron evitarse”, añaden.

La familia insiste en que su reivindicación no responde a intereses políticos, sino a la necesidad urgente de evitar nuevas pérdidas humanas. Subrayan que el objetivo de su denuncia es que ninguna otra familia tenga que enfrentarse a una situación similar por la falta de control sobre animales en la vía pública.