La Sierra entra en aviso amarillo por tormentas en plena ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este jueves un aviso amarillo por tormentas en la Sierra de Huelva, una situación que contrasta con las elevadas temperaturas que continúan registrándose en gran parte de la provincia.

La alerta entrará en vigor a partir de las 13.00 horas y advierte de la posibilidad de tormentas que podrían venir acompañadas de aparato eléctrico, rachas intensas de viento y precipitaciones localmente fuertes en algunos puntos de la comarca serrana.

Este aviso se suma a los ya vigentes por altas temperaturas, en una jornada marcada por el calor y la inestabilidad atmosférica. La combinación de ambos fenómenos podría favorecer la formación de tormentas durante las horas centrales y de la tarde.

Ante esta situación, los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución, especialmente en actividades al aire libre, desplazamientos por carretera y zonas de montaña.

La previsión apunta a que la inestabilidad afectará principalmente a la Sierra de Huelva, mientras que el resto de la provincia seguirá registrando temperaturas propias del verano, que comenzará oficialmente dentro de apenas unos días.