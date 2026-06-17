Vuelve la normalidad ferroviaria: reabierta la línea entre Huelva y Sevilla

La circulación ferroviaria entre Huelva y Sevilla ha quedado restablecida una vez finalizados los trabajos de mejora que afectaban al tramo comprendido entre San Juan del Puerto y la capital.

Con la reapertura de la línea, los viajeros vuelven a realizar el trayecto íntegramente en tren, poniendo fin a varias semanas en las que fue necesario habilitar un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los usuarios.

Las obras, iniciadas el pasado 29 de mayo, obligaron a interrumpir la circulación en parte de la línea y a sustituir temporalmente algunos servicios ferroviarios por autobuses. Inicialmente estaba previsto que los trabajos concluyeran el 14 de junio, aunque finalmente se prolongaron unos días más.

La finalización de las actuaciones permite recuperar una conexión especialmente importante para miles de viajeros que utilizan habitualmente el corredor ferroviario entre Huelva y Sevilla por motivos laborales, académicos o personales.

Los trabajos realizados han estado orientados a mejorar la infraestructura y reforzar la seguridad y fiabilidad de la línea, una de las principales reivindicaciones de los usuarios ferroviarios de la provincia.

Con la reapertura del tramo afectado, los servicios ferroviarios vuelven a operar con normalidad y la conexión entre Huelva y Sevilla recupera su funcionamiento habitual.