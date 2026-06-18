Huelva afronta una jornada crítica por riesgo de incendios

Huelva vuelve a mirar al monte con preocupación. La práctica totalidad de la provincia presenta este jueves niveles alto y muy alto de riesgo de incendios forestales, una situación especialmente delicada en el territorio que más superficie ha perdido por el fuego en España durante 2026.

Las elevadas temperaturas, la baja humedad y el estado de la vegetación han llevado a las autoridades a insistir en la máxima precaución en una jornada marcada por el peligro de que cualquier descuido pueda desencadenar un incendio de grandes dimensiones.

La situación adquiere una relevancia especial porque el verano ni siquiera ha comenzado oficialmente y, sin embargo, la provincia ya acumula más hectáreas calcinadas que durante todo el año 2025. Un dato que refleja la dureza de una campaña que está dejando imágenes poco habituales para estas fechas.

Los incendios registrados en distintos puntos de la provincia durante las últimas semanas han colocado a Huelva en el centro de la preocupación nacional por la evolución del fuego, especialmente por tratarse de una de las zonas con mayor masa forestal de España.

Ante este escenario, los servicios de emergencias recuerdan la prohibición de realizar cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego en zonas forestales, así como la importancia de evitar el tránsito de vehículos fuera de caminos autorizados y extremar la vigilancia en entornos naturales.

Además, se insiste en la necesidad de alertar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo o conato detectado, ya que una actuación rápida resulta clave para evitar que un pequeño foco termine convirtiéndose en un gran incendio.

Con el calor ganando intensidad y varios meses de verano aún por delante, Huelva afronta una campaña que ya se ha convertido en una de las más complicadas de los últimos años y que mantiene en alerta permanente a los dispositivos de prevención y extinción.