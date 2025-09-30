El sector hortofrutícola contará con 22 millones en ayudas dentro de la convocatoria agroindustrial

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que la Junta de Andalucía destinará una partida específica de 22 millones de euros al sector hortofrutícola dentro de la nueva convocatoria de ayudas a la agroindustria, dotada con un total de 88 millones.

El anuncio se ha realizado en la feria internacional Fruit Attraction de Madrid, donde Andalucía participa con 200 empresas, de ellas más de un centenar de la provincia de Huelva, que acuden a este escaparate mundial para mostrar la fortaleza de sus productos frescos.

Ramón Fernández Pacheco en Fruit Atraction

Según destacó el consejero, las frutas y hortalizas aportaron en 2024 el 37% de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, con más de 5.000 millones de euros en ventas en el primer semestre de 2025. En ese balance, Huelva tiene un papel protagonista gracias a su producción de fresas, frambuesas, arándanos, moras y cítricos, que la consolidan como referente europeo en el sector.

Con esta convocatoria, las empresas hortofrutícolas podrán optar a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios, reforzando un sector estratégico para la economía y el empleo en la provincia.