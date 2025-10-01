Sandfire MATSA proyecta un nuevo depósito para asegurar la vida útil de sus operaciones en Huelva

Sandfire MATSA ha anunciado la construcción de una nueva instalación destinada a gestionar de forma segura los residuos generados en sus operaciones mineras en Huelva, una infraestructura clave para prolongar la vida útil de la actividad de la compañía más allá de 2040, según la producción actual.

El depósito, diseñado bajo las normas más exigentes y tras un riguroso proceso de evaluación medioambiental y de información pública, sustituirá al actual, en funcionamiento desde 2007 y que alcanzará su capacidad máxima en 2026. La nueva instalación permitirá mantener la continuidad de la explotación minera sin incidencias y asegurar la generación de empleo estable en la provincia.

Además de garantizar la operatividad, Sandfire MATSA llevará a cabo acciones ambientales relevantes, como la reforestación de 175 hectáreas de pino piñonero en monte público y la integración paisajística del depósito, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y el entorno natural de Huelva.

La puesta en marcha de este proyecto subraya la apuesta de la compañía por combinar desarrollo económico con responsabilidad ambiental, contribuyendo al crecimiento socioeconómico local y la consolidación de la minería como motor de empleo en la región.